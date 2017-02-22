Рязанская область к паводку готова

Половодью будут противостоять более 4 тысяч человек и почти полторы тысячи единиц техники.

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В своём докладе на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области глава МЧС региона Сергей Филиппов осветил состояние готовности органов управления, сил и средств РСЧС Рязанской области к пропуску паводковых вод в 2017 году.

В докладе главы МЧС Рязанской области были затронуты проблемы, которые может принести грядущее половодье, и меры противодействия стихии.

По словам Сергея Филиппова, с учётом многолетних наблюдений за весенним разливом составлена следующая картина паводка 2017 года. В зоне воздействия половодья может оказаться 25 населённых пунктах в 11 муниципальных районах, расположенных по берегам крупных рек: Рязанском, Спасском, Шиловском, Ермишинском, Кадомском и других и областном центре. Под угрозой более 3 тысяч домов, где проживают 11,5 тысяч человек.

При этом в собственно зоне затопления может оказаться 20 населённых пунктов в 10 муниципальных районах, включая Сасовский, Ряжский, Михайловский. Три села могут быть полностью окружены водой – Заокское и Коростово в Рязанском районе и Терехово в Шиловском. Также есть опасения, что село Сенин Пчельник в Ермишинском районе может быть отрезано водой.

Пяти населенным пунктам в Кораблинском, Касимовском, Ермишинском районах грозит подтопление в случае аварии на гидротехнических сооружениях.

Помимо жилых домов, в зоне воздействия паводка могут оказаться экономические объекты: 7 предприятий в Ермишинском, Кадомском, Михайловском районах и городе Рязани. В областном центре также в зоне риска один социально-значимый объект.

Также могут пострадать от паводка 4 автомобильных моста в Рязани и Михайлове, 8 деревянных мостов в четырёх районах области, отчего проблемы с сообщением могут возникнуть у почти полутысячи жителей области. В зоне риска также 19 участков автодорог более 80 километров длиной, более 116 километров ЛЭП, 66 километров линий связи.

Однако, подчеркнул глава МЧС области, план противодействия паводку составлен, до 1 марта будут проведены заседания комиссий по ЧС и ОПБ во всех муниципальных образованиях. Уже сейчас известно количество сил и средств, которые будут привлечены к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это более 4 тысяч человек и 1454 тысячи единиц техники, в числе которой автомобили, спецтехника, плавсредства, воздушное судно и беспилотники.

Также составлены заранее маршруты эвакуации людей из затопленных и подтопленных районов. Сотрудники МЧС проходят необходимые тренировки.

На заседании выступили председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и особой противопожарной безопасности Шиловского и Ермишинского районов Сергей Анучин и Пётр Тазов, рассказавшие о готовности своих районов к паводку. Оба специалиста подчеркнули, что, хотя паводок сулит возможные «нештатные ситуации», в районах достаточно сил и средств для борьбы с ними. Уже сейчас эти силы мобилизованы и обладают инструкциями по профилактике и противостоянию половодью.

Представитель Ермишинского района Пётр Тазов рассказал, что в районе с 2015 года налажено сотрудничество с курсантами Сасовского лётного училища. Летом лётчики облетают территории возможных лесных пожаров и сообщают координаты задымлений. Администрация района уверена, что лётчики помогут и с обнаружением возможных зон затопления.

Председатель заседания Алексей Тюменев одобрил готовность региона к паводку и подчеркнул, закрывая мероприятие, что врио губернатора Рязанской области Николай Любимов держит на контроле ситуацию с паводком. Также Тюменев передал главам районыых КЧС и ОПБ просьбу врио губернатора следить за ситуацией с подлёдной рыбалкой, чтобы в ходе этого популярного досуга было как можно меньше трагических происшествий и жертв.