Рязанская группа «Дом художника» представила «Сказы славян»

Музыкальная программа известного этно-рок-коллектива погрузила жителей города в атмосферу старинных русских легенд.

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В воскресенье, 9 июля, в ЦПКиО в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» для рязанцев выступила известная группа «Дом художника».

Музыканты этно-рок-коллектива представили жителям города программу «Сказы славян».

На сцене ЦПКиО музыканты исполнили для посетителей парка, как новые композиции, так и знакомые многим мелодии.

Стирая рамки между музыкальными стилями и направлениями, музыканты погрузили рязанцев в атмосферу древнерусских легенд и средневековых сражений с помощью этнических музыкальных инструментов.