Рязанская газета «ДомСтрой» прекратила существование

Команда издания решила сосредоточиться на развитии сайта.

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Газета о недвижимости «ДомСтрой», выходившая в Рязани более 16 лет, прекратила выпуск бумажной версии. Об этом сообщается на сайте издания.

– Победоносная экспансия Интернета, радикальное уменьшение доходов от рекламы в печатных изданиях, отсутствие налоговых льгот для СМИ, вынужденный уход журналистов в другие сферы наотмашь бьют по бумажной прессе, – раскрывает причины произошедшего в своей статье главный редактор издания Денис Абраков.

Решение прекратить выпуск бумажной версии газеты было принято в конце января 2017 года. С этого момента команда издания решила сосредоточиться на развитии сайта http://www.domostroymedia.ru