Рязанка Ольга Смолонская вышла в финал конкурса «Мисс УИС». Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Рязанской области.
Смолонская работает психологом в следственном изоляторе №1 в Рязани.
– В своей работе она любит решать стандартные задачи нестандартным способом. Коллеги заражаются её позитивом, а улыбку называют «антибиотиком от депрессии», – рассказывается о рязанке на сайте регионального УФСИН.
Финал конкурса пройдёт 1 декабря в Москве. Его участницами станут сотрудницы уголовно-исполнительной системы из восьми территориальных органов и одной образовательной организации ФСИН России.
Сейчас можно проголосовать за участниц в номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование тут.