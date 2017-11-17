Рязанка поборется за звание «Мисс УИС»

Сейчас можно проголосовать за участниц в номинации «Приз зрительских симпатий».

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Рязанка Ольга Смолонская вышла в финал конкурса «Мисс УИС». Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Рязанской области.

Смолонская работает психологом в следственном изоляторе №1 в Рязани.

– В своей работе она любит решать стандартные задачи нестандартным способом. Коллеги заражаются её позитивом, а улыбку называют «антибиотиком от депрессии», – рассказывается о рязанке на сайте регионального УФСИН.

Финал конкурса пройдёт 1 декабря в Москве. Его участницами станут сотрудницы уголовно-исполнительной системы из восьми территориальных органов и одной образовательной организации ФСИН России.