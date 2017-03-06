Рязанец завоевал второе место на первом этапе открытого первенства Тульской области по компакт-спортингу

Рязанский стрелковый клуб «Евпатий Коловрат» представлял город командой из трёх человек в составе Романа Ермакова, Михаила Упорова и Михаила Упорова (младшего).

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В субботу, 4 марта, на стенде СК Цитадель прошёл I этап III Открытого Кубка Тульской области по компакт-спортингу.

Рязанский стрелковый клуб «Евпатий Коловрат» представлял город командой из трех человек в составе Романа Ермакова, Михаила Упорова и Михаила Упорова (младшего).

Стрельба проводилась на 4-х площадках по 25 выстрелов на каждой.

В итоге в упорной борьбе за второе место со спортсменом из Курска Сергеем Мартыновым в дополнительной перестрелке победу с результатом 82 балла одержал Упоров Михаил (младший).

Второй этап III Открытого Кубка Тульской области по компакт-спортингу пройдёт 8 апреля.

Финал соревнований состоится 13 и 14 мая 2017 года.

Справка

Компакт спортинг – один из интереснейших видов спортинга – упражнение, максимально приближенное к реальной охоте, которое стрелки выполняют, стоя на одной линии огня, расположенной на расстоянии от 4-х до 8 метров от условной прямоугольной площадки

Компакт-спортинг – наиболее популярная дисциплина спортинга во многих странах (например, во Франции, которая считается его родиной, и России).