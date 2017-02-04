Рязанец «заминировал» собственный дом лотком для кошек

Таким образом он хотел сохранить в покое приклеенную ночью плитку пола.

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В Рязани сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения в подъезде одного из многоэтажных домов пластиковой коробки с надписью, которая встревожила жильцов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Коробка, на которую скотчем была приклеена надпись «Осторожно не наступать Внизу бомба», была обнаружена утром в пятницу, 3 февраля, жильцами одного из домов по улице Берёзовой. На место сразу же были вызваны взрывотехники, которые после проверки заявили, что ничего опасного под коробкой нет.

В дальнейшем выяснилось, что лоток для кошек с этой надписью оставил 42-летний житель дома. Ночью он приклеил отваливавшуюся плитку к полу и накрыл её коробкой, чтобы клей застыл. Листок бумаги с записью о бомбе, по его замыслу, должен был сохранить плитку в неприкосновенности. Получилось же так, что коробка вызвала большой переполох.

В настоящее время проводится проверка. Размещение подобной надписи может быть приравнено по закону к ложному сообщению о теракте, за что предусмотрена уголовная ответственность.