Рязанец сделал своей девушке предложение во время рок-концерта

В День всех влюблённых в Рязани выступил IP Orchestra с программой «Наши рок-хиты»

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Во вторник, 14 февраля, в рязанском муниципальном культурном центре прошёл симфонический рок-концерт Санкт-Петербургского коллектива «IP Orchestra» под управлением маэстро Игоря Пономаренко. В День всех влюблённых оркестр исполнил для рязанцев программу «Наши рок-хиты», в рамках которой прозвучали композиции Земфиры, ДДТ, Сплина, Алисы, Найка Борзова, Ленинграда, Кино, Короля и Шута и других популярных групп, которые успели стать отечественной рок-классикой.

Руководитель и дирижёр оркестра Игорь Пономаренко рассказал корреспонденту РИА «7 новостей», почему его коллектив обходится без вокалистов и какие песни будут «в почёте» через 10 лет:

– Когда со сцены поют песни известных авторов, публика начинает сравнивать: «Похоже или не похоже на оригинального исполнителя?». А тут нужно озвучить 20 разных групп. Получилось бы не интересно. У нас весь смысл в том, что мы играем, а публика вспоминает, или про себя поёт, или даже вслух. Что касается современной музыки, которая могла бы звучать в исполнении симфонического оркестра через 10-15 лет, это трудно угадать. Но абсолютно точно не будем играть попсу.

Во время концерта, на радость слушателям, IP Orchestra исполнил не только русские рок-хиты, но и зарубежные. По традиции, не обошлось без Nirvana.

Для двух рязанцев этот концерт стал по-настоящему особенным: молодой человек по имени Андрей договорился с оркестром и сделал предложение руки и сердца своей девушке Дарье перед всем зрительным залом под музыку композитора Нино Рота из фильма «Ромео и Джульетта». Из МКЦ Андрей и Дарья выходили уже как жених и невеста.

В День всех влюблённых не только слушателям, но и музыкантам хотелось ощутить побольше тепла и любви, поэтому Санкт-Петербургский оркестр использовал необычную форму обратной связи: гостям концерта раздали валентинки, на которых было предложено написать свои отзывы и пожелания для IP Orchestra. Концерт прошёл с большим успехом, и зал долго аплодировал стоя, поэтому нет никаких сомнений, что в праздничных открытках музыканты прочитают самые лучшие слова.