Рязанцы встретили десантников, вернувшихся с Парада в Москве

Курсанты Рязанского десантного училища, как и в предыдущие годы, прошли по городу парадным маршем.

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Вечером, 9 мая, как и в предыдущие годы, рязанцы встретили десантников, вернувшихся с Парада в Москве. Вместе с горожанами колонну курсантов Рязанского десантного училища на площади Победы встречали представители региональной власти, среди которых были врио губернатора Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава Рязани Владислав Фролов, глава городской администрации Олег Булеков, члены регионального правительства, а также представители различных ведомств.

Путь курсантов пролегал по центральным улицам города – от вокзала «Рязань-2» до десантного училища. На протяжении всего пути рязанцы приветствовали десантников громкими аплодисментами и криками ура.