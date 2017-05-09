Рязанцы встретили День Победы народными гуляниями в Кремле

Масштабное мероприятие с множеством развлекательных площадок прошло в рязанском Кремлево второй раз.

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Во вторник, 9 мая, в рязанском Кремле прошли народные гуляния в честь Дня Победы. Мероприятие стало своеобразным продолжением военного парада и шествия «Бессмертного полка».

Участие в народных гуляниях приняли сотни рязанцев. Для посетителей Кремля работали многочисленные развлекательные площадки и фотозоны. Общественные организации города подготовили мастер-классы для взрослых и детей. Каждый желающий смог проверить свои знания о Великой Отечественной войне в интеллектуальных играх. Также на мероприятии были организованы площадки по сборке оружия, а также выставка военной техники и экспозиция находок поисковых отрядов.

Масштабные гулянияпосетили врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова. Николай Любимов осмотрел интерактивные площадки мероприятия. Он сфотографировался с жителями Рязани, а также осмотрел фотовыставку и оставил надпись на своеобразной «стене Рейхстага». Как признался губернатор, на баннере победителей он написал имена своих дедов, которые были участниками войны.

Также Николай Любимой посмотрел реконструкцию эпизода Великой Отечественной войны на Кремлёвском валу, которую подготовили рязанские поисковики.

Военная реконструкция Публикация от РИА "7 новостей" (@7info.ru) Май 9 2017 в 5:28 PDT

- Военная реконструкция «Дороги войны» посвящена боям мая 1945 года. Уже не в первый раз мы участвуем в празднике Победы в Рязани. Мы стараемся воссоздать для зрителей правдивую атмосферу боёв, ведь это намного интереснее чтения книг и изучения сухих исторических фактов по учебникам.Наши реконструкторы это представители поисковых отрядов. Они в прямом смысле прикасаются к истории своими руками и доносят её до зрителя, - отметил Николай Стрелков, председатель совета Рязанского регионального отделения поискового движения России.

Мероприятия в Кремле не обошлось без военных песен. Сразу на нескольких интерактивных площадках рязанские артисты исполняли военно-патриотические композиции.

Народные гуляния в честь Дня Победы в Кремле Публикация от РИА "7 новостей" (@7info.ru) Май 9 2017 в 5:27 PDT

Уникальную возможность сказать ветеранам подготовило движение «Волонтёры Победы». Каждый желающий смог записать видеообращение и поздравить участников войны.