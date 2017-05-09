Рязанцы вспомнили песни Победы

Фестиваль «Мы помним песни Победы» в десятый раз прошёл в городском парке за филармонией.

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Во вторник, 9 мая, народные гуляния в честь праздника Великой Победы продолжились в городском парке. Здесь состоялся традиционный фестиваль «Мы помним песни Победы».

В десятый раз участниками мероприятия стали детские и взрослые творческие коллективы города.Стартовал фестиваль с выступления джаз-бэнда FEELEN’S. Продолжили концертную программу номера детского музыкального театра «Созвездие добра», а также композиции ВИА «Радуга» и группы «Парнас».

Гости мероприятия вместе с коллективом «Сироп», ВИА «006» и другими музыкальными группами и исполнителями Рязани спели не только песни военных лет, но и современные патриотические композиции.

Также по-традиции в рамках фестиваля «Мы помним песни Победы» рязанцы смогли поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте.Каждый из участников конкурса был награждён памятными сувенирами.