Рязанцы увидели фильм «Призраки Элоиз» раньше премьеры

Гостей мероприятия ждал квест с интересными заданиями и хитрыми ловушками.

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В пятницу, 10 февраля, в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Барс» состоялась премьера триллера «Призраки Элоиз». Гостей кинотеатра в этот вечер ждал не только увлекательный киносеанс. Организаторы решили провести вечер, посвящённый премьере, в необычном формате. Гостей мероприятия ждал квест с интересными заданиями и хитрыми ловушками. Смельчаки, отважившиеся принять участие в игре, смогли продемонстрирова ть различные навыки и качества. Гости решали логические задачи и искали подсказки в коробках с неизвестным содержимым. После завершения квеста, который зрители кинотеатра «Люксор» прошли без лишних проблем, зрителей ждали приятные подарки. Организаторам с лёгкостью удалось передать таинственную и загадочную атмосферу психиатрической клиники, о которой повествует фильм.

После развлекательной части гости проследовали в зал, где увидели уникальное кино с элементами фильма ужасов и детектива о зловещих ловушках времени и пространства.