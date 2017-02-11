Рязанцы увидели фильм «Призраки Элоиз» раньше премьеры
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Гостей мероприятия ждал квест с интересными заданиями и хитрыми ловушками.
В пятницу, 10 февраля, в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Барс» состоялась премьера триллера «Призраки Элоиз». Гостей кинотеатра в этот вечер ждал не только увлекательный киносеанс. Организаторы решили провести вечер, посвящённый премьере, в необычном формате. Гостей мероприятия ждал квест с интересными заданиями и хитрыми ловушками. Смельчаки, отважившиеся принять участие в игре, смогли продемонстрирова
После развлекательной части гости проследовали в зал, где увидели уникальное кино с элементами фильма ужасов и детектива о зловещих ловушках времени и пространства.