http://7info.ru/news/main/rjazancy_pouchastvovali_v_novogodnem_guljanii_na_pochtovoj/
Рязанцы поучаствовали в новогоднем гулянии на Почтовой
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Рязанцы поучаствовали в новогоднем гулянии на Почтовой
Главная новость 519
В этот вечер на главной улице города выступили рязанские исполнители.
В пятницу, 23 декабря, тысячи рязанцев приняли участие в народном гулянии на улице Почтовой. На главной сцене, расположенной за памятником Ленина, выступили рязанские исполнители.
Под песню «Зажигай» в исполнении Юрия Леонтьева зажглось «звёздное небо» на улице Почтовой. Продолжило концертную программу выступление группы «KUDRI».
Горожане подпевали исполнителям, танцевали и снимали на видео выступления артистов.
По улице ходили Деды Морозы и Снегурочки, принявшие участие в параде. Они раздавали детям сладкие подарки.
Кроме того, в этот вечер на главной улице города торжественно открылась резиденция Деда Мороза.