Рязанцы поучаствовали в новогоднем гулянии на Почтовой

В этот вечер на главной улице города выступили рязанские исполнители.

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В пятницу, 23 декабря, тысячи рязанцев приняли участие в народном гулянии на улице Почтовой. На главной сцене, расположенной за памятником Ленина, выступили рязанские исполнители.

Под песню «Зажигай» в исполнении Юрия Леонтьева зажглось «звёздное небо» на улице Почтовой. Продолжило концертную программу выступление группы «KUDRI».

Горожане подпевали исполнителям, танцевали и снимали на видео выступления артистов.

По улице ходили Деды Морозы и Снегурочки, принявшие участие в параде. Они раздавали детям сладкие подарки.

Кроме того, в этот вечер на главной улице города торжественно открылась резиденция Деда Мороза.