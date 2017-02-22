Рязанцы посмотрели «Зверопой» на неделю раньше премьеры
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Мультфильм понравится и взрослым, и детям и станет отличным способом поднять настроение в эти пасмурные дни.
Во вторник, 21 февраля, жители Рязани смогли увидеть яркий и музыкальный мультфильм «Зверопой» за неделю до официальной премьеры. Такую возможность горожанам подарил кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Круиз».
По традиции перед показом мультфильма гостей кинотеатра ждала развлекательная программа. Зажигательная музыка поднимала настроение тем, кто пришёл в кинотеатр в этот пасмурный вечер, и давала понять, что впереди зрителей ждёт много песен и танцев. Главными героями мультфильма «Зверопой» являются животные. Именно они были и героями вечера в «Люксоре». Все желающие могли сфотографироваться с аниматорами в костюмах кролика и тигра, а также с живыми кроликами и морскими свинками. Площадка «Трогательного зоопарка» пользовалась у детворы неизменным успехом.
Действие мультфильма происходит в городке, где каждый мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, хрюшка мечтают о сцене. Но герои, как это часто бывает, погрязли в домашних делах и работе, и уже решили, что их мечтам не суждено сбыться. И тут на помощь всем тайным и явны талантам приходит коала Бастер Мун. Его театру грозит закрытие. Чтобы избежать разорения, коала объявляет песенный конкурс, в котором и будут принимать участие герои «Зверопоя».
А дальше – множество ярких красок, песен, танцев, интересных и разнообразных характеров. Мультфильм понравится и взрослым, и детям и станет отличным способом поднять настроение в эти пасмурные дни.