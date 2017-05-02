Рязанцы открыли парковый сезон в ЦПКиО играми, танцами и конкурсами
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В честь Праздника весны и труда в главном парке города состоялись масштабные народные гуляния.
В понедельник, 1 мая, в ЦПКиО прошло открытие паркового сезона. Большой праздник собрал в главном парке города рязанцев разных возрастов. Организаторы мероприятия – управление культуры администрации Рязани и МБУК «Арт-центр» – подготовили развлекательные площадки для взрослых и детей.
Открытие паркового сезона не обошлось без зажигательных танцев и конкурсов. Для самых юных гостей ЦПКиО организаторы подготовили состязания с подарками и призами.
Юные рязанцы проверили свои художественные способности, а также попрактиковались в рисовании мелом на асфальте. Под руководством опытных педагогов в ходе мастер-классов не только дети, но и взрослые научились создавать открытки, поделки и цветы своими руками.
Посетители ЦПКиО соревновались не только в творческих конкурсах. Особое внимание гостей привлекли игровые площадки спортивного характера. Малыши с удовольствием прыгали на батутах в то время, как их родители пробовали свои силы в игре дартс.
Порадовали в этот вечер гостей музыкальные номера. Под композиции, исполняли которые музыканты трио «Весенний джаз», рязанцы катались на роликах, общались и гуляли по парку.
Для любителей динамичных развлечений творческая студия «Конфети» подготовила показательные выступления по кангу-джампс.
Без внимания не остались и любители животных. Каждый желающий в этот вечер смог покататься на лошадях и на настоящей упряжке с ездовой собакой.
Организаторы масштабного городского мероприятия подготовили для рязанцев различные фотозоны. Хорошее настроение гостям ЦПКиО подарили фотографии с известными мультперсонажами.