Рязанцы открыли парковый сезон в ЦПКиО играми, танцами и конкурсами

В честь Праздника весны и труда в главном парке города состоялись масштабные народные гуляния.

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В понедельник, 1 мая, в ЦПКиО прошло открытие паркового сезона. Большой праздник собрал в главном парке города рязанцев разных возрастов. Организаторы мероприятия – управление культуры администрации Рязани и МБУК «Арт-центр» – подготовили развлекательные площадки для взрослых и детей.

Открытие паркового сезона не обошлось без зажигательных танцев и конкурсов. Для самых юных гостей ЦПКиО организаторы подготовили состязания с подарками и призами.

Открытие паркового сезона в ЦПКиО!#7новостей #1мая #рязань Публикация от РИА "7 новостей" (@7info.ru) Май 1 2017 в 7:31 PDT

Юные рязанцы проверили свои художественные способности, а также попрактиковались в рисовании мелом на асфальте. Под руководством опытных педагогов в ходе мастер-классов не только дети, но и взрослые научились создавать открытки, поделки и цветы своими руками.

Посетители ЦПКиО соревновались не только в творческих конкурсах. Особое внимание гостей привлекли игровые площадки спортивного характера. Малыши с удовольствием прыгали на батутах в то время, как их родители пробовали свои силы в игре дартс.

Забавные юные спортсмены стали гостями открытия паркового сезона в ЦПКиО!😉✌🏻#7новостей #1мая #рязань #ЦПКиО Публикация от РИА "7 новостей" (@7info.ru) Май 1 2017 в 7:34 PDT

Порадовали в этот вечер гостей музыкальные номера. Под композиции, исполняли которые музыканты трио «Весенний джаз», рязанцы катались на роликах, общались и гуляли по парку.

Живая музыка от трио «Весенний джаз» в честь праздника весны! Публикация от РИА "7 новостей" (@7info.ru) Май 1 2017 в 7:55 PDT

Для любителей динамичных развлечений творческая студия «Конфети» подготовила показательные выступления по кангу-джампс.

Кангу-Джампс от студии «Конфети»👏🏻👏🏻👏🏻 #7новостей #1мая #рязань #ЦПКиО Публикация от РИА "7 новостей" (@7info.ru) Май 1 2017 в 8:00 PDT

Без внимания не остались и любители животных. Каждый желающий в этот вечер смог покататься на лошадях и на настоящей упряжке с ездовой собакой.

Организаторы масштабного городского мероприятия подготовили для рязанцев различные фотозоны. Хорошее настроение гостям ЦПКиО подарили фотографии с известными мультперсонажами.