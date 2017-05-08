Рязанцы окунулись в атмосферу Победного мая 1945 года

Несмотря на слякоть и прохладу, многие гости пришли в Парк Победы в костюмах послевоенного времени. Одним из главных атрибутов женского гардероба стали белые носочки и аксессуары красного цвета.

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Слыша эти с детства знакомые стоки, каждый из нас, несомненно, мысленно представлял себе и венскую площадь, по которой в ритме вальса кружились солдаты-победители с юными медсестрами, и Победный май, остро пахнущий цветущими вишнями и сиренью… И, конечно же, когда появилась возможность с головой окунуться в ту весну, рязанцы с удовольствием этой самой возможностью воспользовались.

Несмотря на пасмурную погоду, дождь и прохладу, вечером в понедельник, 8 мая, в парке ЦКПиО было по-праздничному многолюдно и по победному весело.

Погружение в атмосферу праздника ждало гостей прямо у входа – слева от ворот расположилась танцплощадка, где с упоением кружились моряки, лётчицы, бравые танкисты и все те, кто хотел потанцевать под любимые мелодии.

На противоположной стороне гостей ждали интеллектуальные забавы – шахматы и шашки, а также дворовые игры сороковых годов прошлого века.

По дороге к центральной танцевальной веранде со всех сторон были расставлены киоски с мороженым, соком и пирожками. В толпе можно было увидеть снующих разносчиков газет, уличных мальчишек, пионеров и спортсменов.

По обеим сторонам центральной аллеи были расставлены фотостенды с прессой того времени и с именами ветеранов.

Многие гости пришли на праздник в костюмах послевоенного времени. Одним из главных атрибутов женского гардероба стали белые носочки и аксессуары красного цвета.

Ну а на главной сцене Парка Победы гостей ждали танцы под мелодии, исполняемые духовым оркестром.