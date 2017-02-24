Рязанцы могут помочь Татьяне Тураевой выйти в финал музыкального конкурса "Народный махор"

Татьяна дошла до полуфинала конкурса. На сайте проекта проходит голосование за полуфиналистов.

Главная новость

Жительница Рязанской области Татьяна Тураева участвует в музыкальном конкурсе "Народный махор". Уникальность этого проекта в том, что он открывает широкой публике новые голоса, знакомит с новыми талантами, а самое главное - позволяет проголосовать и, тем самым, выразить свое предпочтение и показать реальный выбор народа.

Татьяна Тураева - студентка МГИМ им. А. Г. Шнитке, лауреат всероссийских и международных конкурсов, золотая медалистка X Дельфийских Игр России (2011г), участница концертов международного благотворительного фонда имени Владимира Спивакова, участница культурной программы XXII зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014г.

Татьяна дошла до полуфинала конкурса. На сайте проекта проходит голосование за полуфиналистов. Зарегистрировавшись на сайте, можно проголосовать за любое количество участников. До 27 февраля будет выбрана пятёрка финалистов.