Рязанцы единогласно отклонили проект изменений Правил землепользования и застройки Солотчи

На публичных слушаниях по судьбе курортного посёлка вспоминали Олега Рязанского, читали стихи и цитировали песни.

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Во вторник, 14 февраля, в Рязани прошли публичные слушания по изменению Правил землепользования и застройки в части территории посёлка Солотча.

Вполне ожидаемо слушания, на которых вновь поднималась судьба курортного посёлка, вызвали большой общественный интерес. Участие в обсуждении приняли 44 человека, ещё ряд людей не регистрировались, но также пришли послушать единомышленников.

Проектом, вынесенным на слушания, в частности, предлагалось заменить рекреационную зону Р-2 вновь созданной зоной Р-13 – зоной городских лесов и лесопарков на территории микрорайона Солотча. Также в зоне санаториев, домов отдыха и других учреждений предлагалось установить максимально допустимую высоту зданий в 7 этажей, а плотность застройки в 35% (коэффициент ниже максимально возможного в 40%).

Перевод земель из одной зоны в другую, подчеркнула начальник отдела природопользования и экологии – заместитель начальника управления благоустройства администрации Рязани Елена Михарева, позволит оградить земли от застройки, ужесточить контроль за лесоохраной деятельностью, определив статус территории, как особо ценной. В зоне Р-13 будет разрешён только один вид деятельности – охрана природных территорий. Если это предложение городских властей не вызвало негатива со стороны участников слушаний, то остальные корректировки, которые предлагалось внести в ПЗЗ, вызвали вопросы. По словам собравшихся, под удар попадают оздоровительные учреждения Солотчи – санатории и дома отдыха. По мнению экологов, подобная мера никак не защищает участки оздоровительных учреждений от застройки территорий. Уже сейчас на участках санаториев идёт эскалация жилищного строительства, пояснили защитники Солотчи – возводимые апартаменты выдаются за квартиры и продаются по высокой цене. При этом наносится вред не только не окружающей среде и уникальной природе, которая уничтожается в ходе строительства, не соблюдаются регламенты, согласно которым в Солотче не должно проживать более 2 тыс. 800 человек.

Как выяснилось, высота этажа не определена, главный архитектор города Дмитрий Васильченко согласился с приведёнными доводами, однако возразил на это, что этажность установлена с учётом фактически существующих построек и дальнейшей возможной реконструкции объектов. Этот довод не удовлетворил экологов, отметивших, что реконструкция может быть не скоро, а критерий позволит подгонять под него остальные здания. Также участники слушаний обратили внимание на судьбу туберкулёзного санатория. Сейчас территория санатория отнесена к зоне рекреации и фактически может быть застроена, причиной тому стали ошибки в документации. Дмитрий Васильченко пообещал разобраться в ситуации и решить вопрос по сохранению территории.

Впрочем, несмотря на острые дискуссии и жаркие выступления участников, которые вспоминали факты семейной истории, связанной с посёлком, рассказывали о знаменитом прошлом Солотчи и её обитателях, упоминали князя Олега Рязанского, читали стихи и цитировали песни о рязанском курорте, слушания, затянувшиеся более чем на два часа, прошли на удивление цивилизованно, а их участники проявили единодушие – приняли решение отклонить проект, отправив его на доработку (необходимость которой признали и городские власти). Также поддержали граждане и идею создания рабочей группы, которая занялась бы совершенствованием документа.

Также в комиссию до начала слушаний поступило коллективное обращение с 10 подписями против представленного проекта, обращение ЭРА против установки параметра в 7 этажей и коэффициента застройки в 35% и предложением установить критерий высоты зданий в 12 метров. Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области обратилась в комиссию с письмом отложить обсуждение до принятия федеральным министерством культуры регламентов, касающихся достопримечательного места «Есенинская Русь».

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».