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http://7info.ru/news/main/rjazancev_zhdjot_eschjo_bolshee_poholodanie/

Рязанцев ждёт ещё большее похолодание
Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

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Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение.

По данным синоптиков, в ночь на 7, а также на 8 января в Рязани и области похолодает до минус 30 градусов.

В субботу, 7 января, температура в регионе продолжит понижаться – по сравнении с предыдущим днём будет холоднее на 5-10 градусов. 