http://7info.ru/news/main/rjazancev_zhdjot_eschjo_bolshee_poholodanie/
Рязанцев ждёт ещё большее похолодание
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Рязанцев ждёт ещё большее похолодание
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Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение.
По данным синоптиков, в ночь на 7, а также на 8 января в Рязани и области похолодает до минус 30 градусов.
В субботу, 7 января, температура в регионе продолжит понижаться – по сравнении с предыдущим днём будет холоднее на 5-10 градусов.