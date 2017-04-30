Рязанцам предложили оценить проекты благоустройства Верхнего и Нижнего городских садов

Администрация обещает, что мнение общественности будет учтено при выборе проекта, который затем будет использован для благоустройства.

Главная новость

На сайте администрации Рязани проводится новый опрос: горожанам предлагают высказать своё мнение о проектах благоустройства Верхнего и Нижнего городских садов.

Жители города могут оценить проекты, ставшие призёрами открытого национального архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства ключевых общественных пространств.

Опрос продлится до 3 мая. Администрация обещает, что мнение общественности будет учтено при выборе проекта, который затем будет использован для благоустройства.