http://7info.ru/news/main/rjazancam_predlozhili_ocenit_proekty_blagoustrojstva_verhnego_i_nizhnego_gorodskih_sadov/
Рязанцам предложили оценить проекты благоустройства Верхнего и Нижнего городских садов
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Ознакомиться с проектами и высказать своё мнение можно
ЗДЕСЬ .
Рязанцам предложили оценить проекты благоустройства Верхнего и Нижнего городских садов
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Администрация обещает, что мнение общественности будет учтено при выборе проекта, который затем будет использован для благоустройства.
На сайте администрации Рязани проводится новый опрос: горожанам предлагают высказать своё мнение о проектах благоустройства Верхнего и Нижнего городских садов.
Жители города могут оценить проекты, ставшие призёрами открытого национального архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства ключевых общественных пространств.
Опрос продлится до 3 мая. Администрация обещает, что мнение общественности будет учтено при выборе проекта, который затем будет использован для благоустройства.
Ознакомиться с проектами и высказать своё мнение можно