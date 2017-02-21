Рязанцам предлагают составить карту «убитых» дорог

В региональном отделении Общероссийского народного фронта презентовали проект, призванный привлечь жителей области к ремонту магистралей.

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Во вторник, 21 февраля, в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая старту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог».

Презентация проекта на федеральном уровне состоялась неделю назад. По словам его регионального координатора, члена областного штаба ОНФ Сергея Тарасова, проект призван привлечь как можно большее число жителей к вопросу ремонта дорог, составив актуальный перечень тех из них, которые нуждаются в ремонте.

– Проект связан с неудовлетворительным состоянием дорог. Граждане у нас не всегда могут вмешаться в план ремонта, который составляют власти. Проект, который мы запустили, позволит каждому автомобилисту и пешеходу заявить о волнующей его ситуации, – сказал Сергей Тарасов.

Рассказать о том или ином «убитом» участке дороги, пояснил Сергей Тарасов, рязанцы могут на портале www.dorogi-onf.ru . Ресурс представляет собой интерактивную карту, где граждане сами смогут отметить интересующий их участок. Как сообщил активист ОНФ Дмитрий Панкратов, для этого необходимо зарегистрироваться, отметить участок дороги, загрузить фотографию – подтверждение плохого состояния дорожного полотна, описать проблему. После этого заявка отправляется на модерацию, которая будет проходить в течение суток. Такая мера, отметил Дмитрий Панкратов, необходима для проверки заявки через поисковики для составления актуального перечня. Пользователей при регистрации просят указывать действующую электронную почту – в случае, если заявка не будет принята, вам будут направлены причины отказа, а также указывать участок дороги не более 5 км. При необходимости указать участок большей протяжённости также возможно, однако, для этого необходимо связаться с куратором проекта в регионе. В Рязанской области это можно сделать по телефону: 777-164.

–После регистрации участок дороги появляется на федеральной карте с присвоением ему определённого статуса. Добавленная магистраль обозначается красным цветом, при добавлении участка в план ремонта цвет меняется на жёлтый, при решении проблемы – на зелёный, – сказал Дмитрий Панкратов.

У пользователей сайта есть возможность не только заявить о проблеме, но и повлиять на её решение – по итогам мониторинга будет составляться своеобразный рейтинг на основе голосов посетителей сайта, отданных за необходимость ремонта того или иного участка. Региональные кураторы проекта обещают в оперативном режиме сотрудничать с министерством транспорта и автомобильных дорог – информация будет передаваться в ведомство раз в две недели.

Несмотря на то, что карта убитых дорог начала работу совсем недавно, на ней уже появились отрезки пути, расположенные в Рязанской области. Среди них – дорога на улице Пушкина от дома №45 до дома №49, улица Большая, дорога в Сасовском районе между сёлами Малый студенец и Ярново, дорога к деревне Волшута Михайловского района и дорога между сёлами Берестянки и Кустарёвка. Координаторы проекта надеются, что точек зелёного цвета на карте дорог Рязанской области станет больше и призывают горожан активнее пользоваться начавшим работу интернет-ресурсом. Неравнодушным жителям области координаторы обещают приятные подарки. К лету в проекте планируется запуск мобильного приложения, пользователи которого смогут сообщить также и о мелких дефектах дорожного полотна, отсутствии разметки или необходимого знака.