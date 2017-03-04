Рязань вошла в ТОП-10 лучших городов для весенних путешествий

Проживание в Рязани обойдётся туристам, в среднем, в 2,3 тыс. рублей.

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Рязань вошла в ТОП-10 популярных городов для недорогих весенних путешествий. Рейтинг направлений для поездок составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru

Основой для выбора десятка лучших направлений стали цены на проживание в отелях, гостиницах и хостелах с 1 марта по 31 мая 2017 года. Апартаменты в Рязани обойдутся туристам, в среднем, в 2,3 тыс. руб. Такая цена позволила нашему городу занять девятое место в составленном рейтинге..Кроме областного центра, в нём также представлены Саратов, Ижевск, Самара, Смоленск, Пермь, Липецк, Курск, Брянск и Киров.