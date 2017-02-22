Рязань простилась с Владимиром Ковановым

Известного рязанского фотографа и общественного деятеля похоронили в Кирицах рядом с родителями.

Главная новость

В среду, 22 февраля, в Доме печати в Рязани состоялась гражданская панихида по фотографу, члену Союза фотохудожников России, педагогу, основателю Рязанской региональной общественной организации «Рязанский Дом Фотографии» Владимиру Кованову.

Выбор места для прощания был обусловлен долгими годами творческой деятельности покойного. Как подчеркнула председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева, Владимир Кованов сотрудничал со многими изданиями города, и журналистское сообщество остро переживает его утрату.

От официальных структур Рязанской области в траурной церемонии участвовали министр культуры Виталий Попов и заместитель министра печати и массовых коммуникаций Иван Ушаков. Последний передал родным и близким Владимира Кованова соболезнования от министра печати Ольги Чуляевой и высоко отозвался о душевных качествах фотохудожника.

– Он должен быть нам примером. То, как он боролся за жизнь, вызывает восхищение, – сказал Иван Ушаков в прощальной речи.

Проводить Владимира Кованова в последний путь пришла делегация от Рязанского художественного училища, где долгие годы тот преподавал фотодело.

– Об этом человеке говорить очень трудно и в то же время очень легко, – начал своё выступление директор РХУ Василий Колдин. – Об ушедших плохо не положено говорить в принципе, но чтобы найти плохие стороны у Володи, надо очень постараться. Это был человек чести, человек слова, человек творчества.

Василий Колдин вспомнил о педагогической деятельности Владимира Кованова, отметив, что «сочетание фотографа и преподавателя – редкое сочетание, а у него это было. Он был настоящим преподавателем, его очень любили ученики». Также художник удостоил похвальных слов последний цикл фоторабот Владимира Кованова, сделанный в онкодиспансере, под названием «Я остаюсь», заявив, что нужно немалое мужество, чтобы пребывать в этой среде и продолжать творить.

Василий Колдин рассказал о дружбе Владимира Кованова с фотохудожником Владимиром Андреевым, живущим в Нью-Йорке, благодаря которой товарищи организовывали международные фотовыставки в Рязани, а также планировали выставку в Нью-Йорке, куда должны были ехать Кованов и Колдин. Теперь Василий Колдин представит выставку в одиночестве.

Владимир Андреев прислал прощальное письмо и просил его зачитать на похоронах своего друга. Это сделала художник Ирина Протопопова.

– Он умел дружить, умел любить, и, самое главное – был чисто русским человеком, любящим своё отечество и людей, живущих в нём. Всё это тяжёлое для Володи время я был с ним на связи. Невероятно, но мы с ним неделю назад обсуждали с ним небольшой каталог, посвящённый нашей деятельности, – говорится в письме.

По словам Андреева, работы Владимира Кованова опубликованы в информационном журнале «Элегант Нью-Йорк», где их видят его коллеги из более чем 40 стран. Американский фотограф обещал сделать всё, чтобы имя и творчество Кованова не исчезло из мирового информационного поля. По словам Андреева, он предложил друзьям назвать благотворительный фонд «Я остаюсь» именем Владимира Кованова.

От Союза фотохудожников России проститься с Владимиром Ковановым пришли его коллеги Андрей Павлушин, Анатолий Осипенков, Сергей Романов и многие другие. Они также обещали покойному продолжить начатые им дела.

От однокурсников Владимира Кованова выступила Татьяна Калашникова, учившаяся вместе с ним на биологическом факультете Рязанского пединститута. Она порадовалась тому, что знания, полученные в их родном вузе, помогли Кованову стать выдающимся педагогом по фотоискусству.

– Володя ездил в экспедицию как студент-биолог и оттуда привёз потрясающие фотографии, – рассказала Татьяна Калашникова. – Те первые фотографии у меня остались в памяти. Казалось бы, это было обыкновенное поле подсолнухов, в котором он снимал свою будущую супругу. Но чёрно-белая фотография была пронизана солнечными лучами!

Фотограф Валентин Евкин в кругу коллег рассказал, что в ночь, когда Кованова не стало, он проснулся, почувствовав, что случилось что-то плохое. Утром он узнал, что умер Владимир Кованов.

Владимира Кованова похоронили на кладбище в Кирицах, где лежат его родители.