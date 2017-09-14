РИА «7 новостей» разыгрывает билеты на открытие концертного сезона в Рязанской областной филармонии

Рязанцев и гостей города порадует ведущий виолончелист страны Борис Андрианов.

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Рязанская областная филармония открывает новый концертный сезон. Первым в предъюбилейный год на сцену филармонии выйдет заслуженный артист России, ведущий виолончелист страны Борис Андрианов. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под руководством Сергея Оселкова он исполнит концерт для виолончели с оркестром си минор ор.104 (А.Дворжак) и симфонию №1 до минор ор.68 (И.Брамс). Концерт проходит в рамках абонемента №1 «Академия».

Читатели РИА «7 новостей» могут выиграть два билета на это концерт. Для этого нужно ответить, арт-директором какого музыкального конкурса является Борис Андрианов.

Ответы присылайте на электронную почту info@7info.ru c указанием контактных данных и телефона для связи. Победителем станет читатель, приславший правильный ответ десятым!

Имя победителя мы объявим 19 сентября.