РИА «7 новостей» разыгрывает билеты на концерт Павла Любимцева и Рязанского хора

Заслуженный деятель искусств РФ выступит на сцене филармонии в первое воскресенье марта.

Главная новость

В воскресенье, 5 марта, на сцене концертного зала Рязанской областной филармонии выступит заслуженный деятель искусств России Павел Любимцев. Вместе с Рязанским хором артист пригласит юных горожан и их родителей в путешествие по «Рязани мастеровой», познакомит с традиционными ремёслами старинного края, с людьми, прославившими нашу землю.

РИА «7 новостей» в рамках проекта «Концертный зал» разыгрывает пригласительный билет на 2 лица на выступление артиста и Рязанского хора. Для того, чтобы стать его обладателем, нашим читателям необходимо вспомнить название танцевальной сюиты Рязанского хора, которая посвящена промыслам нашего края. Так же называется и одна из программ коллектива.