РИА «7 новостей» представляет обзор цен на детские смеси

По просьбам наших читательниц мы решили узнать, какое питание предлагают рязанские магазины для самых маленьких.

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РИА «7 новостей» продолжает знакомить рязанцев с ценами на различные товары в магазинах города. По просьбам наших читательниц очередной обзор мы посвящаем ценам на молочные и не молочные детские смеси. С этой целью мы посетили магазины «Детский мир», «Кораблик», «Дочки и сыночки», «Ашан».

В магазине «Детский мир» представлено большое разнообразие детских смесей различных производителей. Например, смеси «HEINZ» продаются по акции. Упаковку низкоалергенной рисовой кашки можно приобрести за 65.30, а гречневой за 70.90, пшенично-овсяную можно приобрести всего за 59.90. Остальные каши этой марки продаются уже без акции, но по довольно умеренным ценам. Так, например кашка рисово-пшеничная с кабачком стоит 86.90.По такой же цене в продаже каша пшенично-кукурузная с тыквой. За 112.90 вы сможете приобрести овсяную кашу с молоком и бананом, или молоком, бананом и яблоком, или молоком и персиком. Кашка овсяная лакомая с черникой, смородиной и яблоком стоит 116.10. Кашка молочная с гречкой стоит 120.90.Порадовать вашего малыша можно и десертом в виде пудинга фруктовое ассорти в сливках за 145.50.Для того чтобы понять, подойдёт ли вашему малышу кашка этой марки, можно приобрести небольшой пакетик за 17.70 или 18.30.

Детские смеси «Nestle» широко представлены на полках данного магазина. Так, например безмолочную рисовую и кукурузную кашу можно приобрести за 96.10, гречневая стоит немного дороже. Её цена 102.10 за пачку. Гречневая молочная каша этой марки стоит 129.90. Рисовая молочная с морковкой и абрикосом 123.30. По такой же цене продаются каши мультизлаковые и пшеничные каши. Овсяные молочные каши с грушей, бананом и яблоком продаются по акции за 86.30. Безмолочная каша «Помогайка» от «Nestle» с 5 злаками и липовым цветом продаётся за 172.50. Сухие молочные смеси «NAN» от «Nestle» стоят уже на порядок дороже. Их цена начинается от 391 рубля. За 629 рублей можно приобрести здесь «NAN 1» гипоалергенный, а вот «NAN»3 гипоалергенный по акции стит 455 рублей. «NAN» безлактозный стоит 673 рубля. Сухие смеси «Nestogen» также от «Nestle» стоят от186.90. «Nytrilon» от «Nytricia» продаются от 355 рублей. Датские смеси «Similac» продаются, начиная от 263 рублей. Немецкие «Friso» от 427 рублей. Шведские «Semper» стоят ещё дороже. Их цена 703 рубля за банку. Напитки, на основе козьего молока предназначенные для детей от 1 года «Kabrita» стоят от 1047 рублей. Новозеландские молочные смеси «Бэбиколь Нэнни» для детишек от 6до 12 месяцев стоят 1335 рублей. Что касается недорогих детских смесей то выбор, также оказался здесь довольно разнообразным. Так, например гречневая безмолочная смесь «Bebi» стоит 70,30, молочная гречневая стоит 124.90, а овсяная молочная смесь стоит 93.50. Каши «Фрутоняня» стоят от 74.90 рублей. Смеси «Сами с усами» стоят 77.10. Безмолочные смеси «Умница» стоят 65.70, а молочные смеси 77.10. Детские молочные смеси «Малыш» стоят в среднем 196.90.На смеси «Малютка» в мягкой упаковке действует акция «1+1», то есть за 108.30 вы приобретаете не одну, а целых 2 упаковки.

В магазине «Ашан» цены на детские смеси оказались следующие: молочные каши «Nestle» стоят, начиная от 99.72. Каши «Помогайка» от «Nestle» стоят уже дороже. Так, например, молочная йогуртовая каша этой марки с 3 злаками, бананом и клубникой стоит 172.44. Белорусские молочные каши «Белакт» стоят от 96.75, безмолочные – от 83.01. Каши «HEINZ» с молоком в мягкой упаковке стоят от 95.62 рублей. Многозерновые каши «Любопышки» этой же компании стоят чуть дороже. Их цена 122.58. Пудинг «Фруктовое ассорти» также от «HEINZ» стоит чуть дороже, чем в предыдущем магазине, – 151.96.Безмолочные каши этой компании стоят от 84.70. Молочные каши «Bebi» продаются в «Ашане» начиная от 123.32 рублей. Каши «Малютка» молочные в мягкой упаковке стоят 112.32, безмолочные 63.54. «Фрутоняня» продаются от 89.98. Молочные каши «Умница» стоят от 76.50.Также мы увидели различные молочные каши «Винни» с пребиотиками, которые стоят от 76.57 рублей. Безмолочные каши «Умница» стоят от 66.04. Молочная смесь «NAN Optipro» 4 800гр стоит 690.41. Смесь «NAN 3» гипоалергенный, также 800 грамм, стоит 663.19. «NAN 3» Premium» продаётся по 1043.30. Детское молочко «Nutrilon» 800 грамм в банке, для детей с 4 месяцев, стоит 746 .60. Для детишек с чувствительным пищеварением в продаже есть «Nutrilon 2», 400 граммов которого стоит 466.35. Молочный напиток «Nestogen» с пребиотиками и лактобактериями для детишек с 18 месяцев стоит 232.55 за 350 граммовую пачку. Сухой молочный напиток для детского питания «Frisco» 400 грамм стоит 351.35. 700-граммовая пачка детского молочка «Малютка» стоит 336.16. Сухие детские смеси «Similac Premium» продаются от 404.53. Новозеландские смеси на козьем молоке «Бэбиколь Нэнни3» для детей с 12 месяцев 400 грамм стоят 1147.99. Молочные смеси «Hipp» стоят от 418 рублей. Также здесь мы заметили смесь специально для беременных и кормящих женщин «Фемилак», которая стоит 254.89.

В магазине «Кораблик» цены на детские смеси оказались следующие: «Nutrilak» стоит 224 рубля, «Nutrilak» Premium 274 рубля, «Белакт» стоят от 284 рублей за 400 г, смеси «Hipp» от 439 рублей. Смеси «Frisolac» 400 грамм от 305 рублей, «Friso» в банках от 447 рублей, «Nutrilon» Premium 800 грамм в банке стоит от 821 рубля, 400 грамм от 429 рублей. Молочко «Малютка» 700 г стоит 315 рублей, а молочная смесь «Малютка» уже 445 рублей. Детские смеси «Малыш с различными вкусами от 214 рублей. Сухой молочный напиток «Similac» 700 грамм стоит 487 рублей. «Similac» низколактозный стоит 669 рублей за 375 граммовую банку. При аллергии у ребёнка можно приобрести молочную смесь «Similac Изюмил» за 559 рублей. Смесь «NAN» Optipro 4 ,без пальмового масла стоит 479 рублей. Голландские смеси из козьего молока «Cabrita» продаются со скидкой. Их цена 829 рублей за 400 г. 800 г этих смесей стоят уже 1889 рублей. Новозеландские смеси «Бэбиколь» продаются от 899 рублей. Испанские смеси из козьего молока «MD Мил» стоят 1199 рублей за 400 г. Из Испании и детские смеси «Мамако» на козьем молоке. 800-граммовая банка этих смесей стоит от 1913 рублей. Детские смеси «Semper» стоят 759 рублей за 400 г. Новинкой от «Nestle» является смесь «Alfare allergy», которую можно принимать с рождения. Стоит она 1224 рубля. «Nestogen» продаётся по 277 рублей. Также в наличии здесь есть немецкие каши «Humana» по цене от 266 рублей, израильские «Бэби ситтер» по цене от 373 рублей и знакомый нами «HEINZ» стоимостью от 129 рублей.