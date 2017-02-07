Ремонт бывшего кинотеатра «Дружба» под технопарк завершат к 1 сентября 2017 года

Заниматься в технопарке будут около 800 человек.С ними будут работать более 20 преподавателей.

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В Рязани начались работы по созданию детского технопарка. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в министерстве образования Рязанской области.

Технопарк буден создан на базе бывшего кинотеатра «Дружба». Ремонт здания уже начат, его планируется завершить до 1 сентября 2017 года. До открытия будет проведена работа, связанная с созданием нормативно-правовой базы, набором персонала и воспитанников, а также приобретением необходимого оборудования.

После открытия технопарк станет структурным подразделением Ресурсного центра дополнительного образования. При этом будет сохранено историческое название здания, в котором расположен технопарк, – он будет называться кванториум «Дружба». Планируется, что обучение в детском технопарке будет строиться по 5 «квантам» (направлениям научно-технического, естественнонаучного профилей): «Робоквантум»; «Ит-квантум»; «Промышленный дизайн»; «Аэроквантум»; «Наноквантум».

Заниматься в технопарке будут около 800 человек.С ними будут работать более 20 преподавателей.