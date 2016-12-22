Расстрелявшие рязанских грибников сказали последнее слово

Отец попросил прощения у сыновей.

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22 декабря в Рязанском областном суде отец и сын, обвиняемые в расстреле семейной пары грибников, сказали последние слова, пишет «АиФ-Рязань». Подсудимые признали свою вину и просили прощения – правда, основной обвиняемый Мурад , в первую очередь попросил прощения у сыновей, а не у близких пострадавших от их рук людей.

— Я очень сожалею за совершенное преступление, и очень раскаиваюсь. Хотел бы еще попросить прощения у сыновей, которых подставил и втянул в это дело. Они ни в чем не виноваты, виноват во всем я. Дело неправильное, я страдал, буду страдать. Я всех подставил, никто из них не знал куда идет, — цитирует издание последнее слово 48-летнего отца семейства.

Последнее слово произнёс и 23-летний Асиман, один из детей Мурада.

— Ваша честь, я хотел бы перед всеми принести извинения за то, что случилось. Я не хотел наступления таких тяжких последствий. Я очень прошу снисхождения у суда, и очень сильно раскаиваюсь в содеянном.

Перед выступлением следующего обвиняемого, также сына Мурада, суд объявил перерыв. Ему последнее слово дадут после новогодних каникул. По предварительным данным, старший сын Мурада не участвовал в расстреле грибников, но замешан в выращивании конопли.

Предполагается, что приговор подсудимым вынесут в конце января 2017 года.

Напомним, речь идёт об ужасающей истории, о которой РИА «7 новостей» не раз писало. Отца и двоих сыновей обвиняют в том, что они в июле 2015 года, встретив супругов-грибников возле своей конопляной «делянки», расстреляли их как нежеланных свидетелей и бросили умирать в яму в лесу. Чудесным образом женщина выжила после нескольких дней в земле. Владельцы конопли же пытались уехать в родной Азербайджан, но по дороге их задержала полиция. Уголовное дело расследовал отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области. Объём уголовного дела составил 20 томов.