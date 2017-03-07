Работницы РНПК отмечают Международный женский день на боевом посту

Представительницы компании не только добросовестно выполняют свои служебные обязанности, но и находят время на хобби.

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В среду, 8 марта, представительницы прекрасного пола будут принимать поздравления с «профессиональным» праздником – Международным женским днём. Принимать поздравления будет и старший оператор установки факельного хозяйства и компремирования газов цеха глубокой переработки нефти АО «РНПК» Светлана Копотова. На предприятии Светлана трудится уже почти треть века – 29 лет. Пришла на завод еще в 80-х годах после окончания нефтехимического техникума.

– Мыслей о смене профессии не возникало ни разу, - рассказывает Светлана. С каждым годом вижу, как наш завод расцветает, внедряются новшества в производственный процесс. К примеру, сейчас реконструкция ведется и на нашей установке.

На предприятии в ведении Светланы Копотовой находится факельное хозяйство. Работники называют его «зеркалом завода» - по горению факелов судят о работе технологических установок предприятия. Контроль за развитием ситуации требует сил и предельной концентрации внимания. Отдыхать от напряжённой работы Светлана Копотова предпочитает столь же активно – уделяет внимание и рукоделию, и огороду.

– Я очень люблю вязать, много шью, как меня научила мама. Нравится мне и пассивный отдых – семьей выезжаем на природу, отдыхаем в деревне. Ещё у меня есть мой любимый огород, где радуют глаз цветы и зелень, – рассказывает Светлана.

На природе в тёплой компании друзей Светлана Копотова предпочитает встречать и 8 марта. К сожалению, в этом году в праздничный день она будет работать, однако это не сделает день менее значимым – обычно в этот день коллеги поздравляют друг друга и принимают тёплые пожелания от руководства компании и цеха.