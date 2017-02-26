Прощёное воскресенье. 26 февраля в истории

В этот день христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими.

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Прощёное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В 2017 году Прощёное воскресенье выпало на 26 февраля. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощёным воскресеньем.

26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня. Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент. И это не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

Сегодня всё чаще звучит призыв не просто поддержать инициативу «неторопливого наслаждения жизнью», но и «неспешного, медленного питания», зародившегося как противопоставление быстрому. То есть идеологи Дня призывают отказаться от неполезного «фаст-фуда» и принимать пищу неспешно, наслаждаясь и смакую каждый кусочек здоровой и качественной еды. Присоединяйтесь и вы к этому замечательному празднику!

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула – оружейной столицей страны. Пётр I, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал тулякам, выделяя средства на развитие производства. С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которое всегда славилось своим качеством. Огнестрельное оружие делали из сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо режущегося литого булата изготавливали клинки. Предприятие оснащалось прогрессивным по тому времени оборудованием: водяными машинами, «вертельными» станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» — наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве механизмов стали использовать поверочные калибры.

Современный Тульский оружейный завод является одним из признанных мировых центров военных и двойных технологий. Здесь производится боевое, охотничье и спортивное оружие, а также противотанковые ракеты, автоматы, бесшумные и подводные пистолеты, подствольные гранатометы, охотничьи ружья и карабины. До последнего времени здесь выпускались знаменитые автоматы Калашникова. Заводом пройден большой и славный путь. Новое поколение мастеров создало свой неповторимый стиль, вобравший в себя все известные в оружейном деле художественные средства, использующие различные материалы — золото, серебро, кость, перламутр. Традиции Левши живы и по сей день.

139 лет назад с лёгкой руки французского филолога Литтре был пущен в оборот термин «микроб». Впервые микроорганизмы были открыты более 250 лет назад, в 17 веке, когда появилась возможность наблюдать их при помощи оптических приборов, дававших увеличение в 160-200 раз.

Крупный вклад в науку о микробах внёс известный французский учёный Луи Пастер. Одним из основоположников мировой и отечественной микробиологии был Илья Ильич Мечников. Само же слово «микроб» было придумано филологом и философом Эмилем Литтре, автором фундаментального «Словаря французского языка». Именно к нему обратился французский учёный Шарль Седийо и попросил Эмиля Литтре подобрать подходящее название микроорганизмам. Литтре нашёл отличное слово «микроб». Сей факт зафиксирован в письме, отправленном филологом 26 февраля 1878 года.

81 год назад в Германии был выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген». Автоконструктор, промышленник Фердинанд Порше, организовав в марте 1931 года «Конструкторское бюро Порше», занялся разработкой двигателей для автомобилей, самолётов, кораблей. Мечтой Порше было создать автомобиль, который по цене был бы доступным самым широким слоям населения. Нацисты, пришедшие к власти, сделали заказ, который дал возможность Порше осуществить свою мечту. 26 февраля 1936 года в немецком Штутгарте вышел первый «народный» автомобиль «Фольксваген». В 1937 году «Фольксваген» был запущен в производство серийно. Для массового выпуска решено было построить крупнейший в Германии автозавод. Его строительство было начато в 1938 году в Вольфсбурге. В первозданном виде завод просуществовал до 1944 года. Во время войны он был почти полностью разрушен американской авиацией, мало что оставившей от производственных помещений.

Восстановление завода в послевоенные годы взяло на себя английское правительство, передавшее в 1945 году компании «Фольксваген» заказ на производство 20000 автомобилей. Через 27 лет после окончания Второй Мировой войны, «Фольксваген» стал самым продаваемым автомобилем. Фердинанд Порше как гордый отец своего изобретения прошёл с автомобилем путь от первых чертежей до мировой популярности. В 1955 году состоялась торжественная церемония по поводу выпуска миллионного «Фольксвагена».