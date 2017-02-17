Пропавшую в Рязани девочку ищут полиция и волонтёры

Кроме работы непосредственно поисковых групп, полицейские проверяют контакты ребёнка и выяснят обстоятельства произошедшего.

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В поисках пропавшей в Рязани 14-летней Анны Торсуковой задействован весь гарнизон рязанской полиции, народные дружинники и волонтёры. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, девочка ушла вечером в четверг, 16 февраля, из Рязанской областной детской клинической больницы и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Кроме работы непосредственно поисковых групп, полицейские проверяют контакты ребёнка и выяснят обстоятельства произошедшего.

Приметы Ани: на вид девочке 14 лет, рост 1,75 м, лицо прямоугольное, бледное, европейского типа, волосы светло-русые до поясницы. Девочка носит очки, корректирующие зрение.

В день пропажи на ней была надета синяя джинсовая куртка с белой подкладкой, на голове – чёрная шапка с ушками, на ногах – голубые джинсы и коричневые ботинки. При себе у девочки был чёрный рюкзак.

В случае обнаружения девочки, звоните по телефонам 8-4912-33-33-57, 33-01-72.