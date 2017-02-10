Пропавший в Рязани подросток найден

14-летний парень успел покинуть Рязанскую области и был обнаружен в Люберцах.

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Пропавший в четверг, 9 февраля, в Рязани 14-летний Даниил Варламов найден живым за пределами Рязанской области в Люберцах. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети директор Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир Рогов.

По словам Рогова, ребёнка удалось найти благодаря ориентировкам, разосланным правоохранительным органам, поисковикам отряда «ЛизаАлерт», а также активистам.

Ранее Рогов сообщал, что Даниил попал под влияние преступных интернет-сообществ.