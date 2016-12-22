Пропавший в Рязани пенсионер найден мёртвым

91-летний Сергей Степанович ушёл из дома в деревне Ивкино Рязанского района в среду, 21 декабря

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Пропавшего в Рязанской области пенсионера Сергея Афонина нашли мёртвым. Информация об этом появилась в четверг, 22 декабря, в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань». Подробности о поисках и причинах произошедшгего в группе никогда не сообщают.

Напомним, 91-летний Сергей Степанович ушёл из дома в деревне Ивкино Рязанского района в среду, 21 декабря. Сообщалось, что пропавший дезориентирован.