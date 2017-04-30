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http://7info.ru/news/main/propavshaja_9-letnjaja_rjazanka_nashlas/

Пропавшая 9-летняя рязанка нашлась
По данным полиции, она находилась у подруги.

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Пропавшая в Рязани 9-летняя Анфиса Вагина нашлась. По данным полиции, девочка всё это время находилась у подруги.

Напомним, информация о пропаже появилась в субботу, 29 апреля. Сообщалось, что девочка ушла из дома в 8 часов утра пятницы и с тех пор её местонахождение было неизвестно. 