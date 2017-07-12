Продолжается приём работ на творческий конкурс «Океан Солярис – Острова памяти»

Всего на конкурс поступило более 80 работ.

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РИА «7 новостей» продолжает приём творческих работ на конкурс «Океан Солярис – Острова памяти».

Сегодня мы представляем вашему вниманию работы учащихся детской школы искусств №2 города Рязани Гришаевой Алёны, Косицкова Максима, Лапина Сергея и Беловой Екатерины.

Культурно-просветительский проект «Океан Солярис – Острова памяти» успешно реализуется на сайте РИА «7 новостей» с 2012 года.

Авторов лучших произведений будет выбирать компетентное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства, педагоги, художники и композиторы.

Церемония награждения состоится в начале сентября. О точной дате будет сообщено дополнительно.

Все работы, которые в настоящее время представлены на конкурс, доступны на странице проекта в разделе «Работы» и «Работы 2017 год. 2 часть».