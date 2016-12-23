Прио-Внешторгбанк продлевает действие программы «Ипотека с господдержкой»

Решение Прио-Внешторгбанка о продлении программы «Ипотека с господдержкой» связано с её высокой востребованностью на рязанском рынке.

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По информации, предоставленной пресс-службой банка, приём заявок будет осуществятся до 31 января 2017 года, а выдача кредитов — до конца февраля 2017 года.

Оформить ипотеку по данной программе возможно на следующих условиях:

- процентная ставка — 11,4% годовых,

- первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья,

- максимальный срок кредитования — 20 лет,

- максимальная сумма кредита — 3 000 000 рублей,

- отсутствие требований по страхованию жизни заемщика,

- возможность досрочного погашения кредита без штрафов и санкций,

- срок рассмотрения заявки — 1 рабочий день.

Кредиты в рамках данной программы предоставляются на приобретение готовых и строящихся квартир, реализуемых на первичном рынке жилья.

Решение Прио-Внешторгбан ка о продлении программы «Ипотека с господдержкой» связано с её высокой востребованность ю на рязанском рынке.

Более подробную информацию по условиям кредитования Вы можете получить