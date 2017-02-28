Прио-Внешторгбанк запустил новый P2P сервис «Переводы с карты на карту»

Для удобства пользования сервисом «Переводы с карты на карту» банк установил привлекательные лимиты.

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Прио-Внешторгбанк запустил новый сервис переводов с карты на карту. Для осуществления перевода достаточно знать номер банковской карты получателя. Переводы могут осуществляться на любую банковскую карту платёжных систем Visa и MasterCard.

Для удобства пользования сервисом «Переводы с карты на карту» банк установил привлекательные лимиты. Максимальная сумма разового перевода - 70 000 рублей, в месяц - 600 000 рублей. Воспользоваться сервисом можно на официальном сайте Прио-Внешторгбанка и через мобильное приложение банка .

Новый сервис будет полезен всем, кто заинтересован в быстром, простом и надёжном способе перевести деньги с карты на карту.