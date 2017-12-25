Прио-Внешторгбанк и театр кукол подарили детям из многодетных семей новогоднюю сказку

Прио-Внешторгбанк и рязанский театр кукол сотрудничают уже более 25 лет.

Главная новость

В четверг, 21 декабря, Прио-Внешторгбанк и Рязанский театр кукол совместно с союзом многодетных семей провели для ребят новогодний праздник с конкурсами и подарками, а после показали им премьерный спектакль «#ЁЛКИЛАЙКИ».

– В этом году мы предлагаем детям и их родителям познакомиться с совершенно новой сказкой, где задействованы новые персонажи, главный из которых — собака Лайка. По сюжету добрые герои борются со злом, а дети, наши зрители, им в этом помогают. Это современная постановка никого не оставит равнодушным, – рассказал директор рязанского театра кукол Константин Кириллов.

Праздник для многодетных семей проводится уже второй год подряд. В этот раз мероприятие посетили более 220 юных зрителей.

– Поддерживая подобные акции, мы стараемся принести радость детям из больших семей, у которых не всегда есть возможность посетить такие мероприятия. Каждый маленький гость смог увидеть новогоднее театрализованное чудо и получить большой сладкий подарок, – прокомментировал событие председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.

Прио-Внешторгбанк и рязанский театр кукол сотрудничают уже более 25 лет. За это время их партнёрство переросло в дружеские отношения, благодаря которым организации реализовали десятки совместных проектов.