Причиной серьёзного ДТП в Шацком районе стал выезд на встречную полосу

В аварии погибла женщина-водитель, ещё два человека, в том числе и 7-месячный ребёнок, госпитализированы.

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В субботу, 25 февраля, в 17.15 на 134 километре автодороги Тамбов – Шацк в Шацком районе произошло серьёзное ДТП, Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

64-летняя жительница Рязанской области, находившаяся за рулём автомобиля «Киа Рио», выехала на встречную полосу, где врезалась в «Тойоту Хайлендер» под управлением 35-летнего краснодарца.

В результате аварии водитель «Киа» скончалась на месте. 33-летняя пассажирка «Тойоты» и 7-месячный мальчик госпитализированы.