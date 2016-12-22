Представители партии «Единая Россия» приняли участие в акции «Подари детям праздник»

Региональное отделение «Единой России» не только входит в число организаторов данной акции, но и принимает самое активное участие в благотворительном марафоне в преддверии Нового года.

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В четверг, 22 декабря, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин принял участие в акции «Подари детям праздник».

Данная акция проходит в Рязанской области с 2009 года. Её организаторами являются министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, региональное отделение партии «Единая Россия», Ассоциация детских и молодёжных общественных объединений Рязанской области «Молодёжный совет» при содействии учреждений высшего образования и торговых центров региона.

Региональное отделение «Единой России» не только входит в число организаторов данной акции, но и принимает самое активное участие в благотворительном марафоне в преддверии Нового года.

Вместе с Аркадием Фоминым в акции приняли участие депутаты Рязанской областной Думы Татьяна Манакина и Надежда Щукина. Они приобрели подарки для воспитанников Мосоловской школы-интерната – снегокат, вертолёт, конструктор «Лего» и наручные часы.

– В преддверии Нового года искренне хочется поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В наших силах сделать так, чтобы сбылись их самые заветные мечты. Очень хочется, чтобы новогодние праздники прошли для ребят интересно, и они получили много подарков и сюрпризов, – подчеркнул Аркадий Фомин.

В акции «Подари детям праздник» может принять участие любой рязанец. Для этого нужно найти в торговых центрах Рязани новогоднюю ёлку, украшенную фотографиями воспитанников Костинской, Мосоловской, Елатомской, Лесно-Конобеевской школ-интернатов и Рязанского дома ребёнка. На обратной стороне фотографии написано желание ребёнка. Приобретя заветный подарок и передав его волонтёру, каждый из нас сможет выступить в роли Деда Мороза и подарить детям настоящий праздник.

В этом году ёлки можно найти в торговых центрах «Атрон-Сити», «Виктория Плаза», «Премьер», «Круиз» и «М5Молл» ежедневно с 17.00 до 20.00 в будни и с 12.00 до 15.00 в выходные дни. Подарки также можно передать через министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (Рязань, ул. Полонского, д.1/54, каб. 10).

Благотворительный марафон продлится до 24 декабря. После этого волонтёры доставят подарки адресатам. Все желающие смогут присоединиться к добровольцам и передать свой подарок лично.