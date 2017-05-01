Представители партии «Единая Россия» и рязанских профсоюзов приняли участие в первомайском митинге

К собравшимся обратились врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина и председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.

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В понедельник, 1 мая, на площади Победы перед МКЦ состоялся традиционный первомайский митинг сторонников и членов партии «Единая Россия», а также представителей профсоюзных организаций региона.

К собравшимся обратились врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутат Государственной Думы РФ, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина и председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.

– Я рад приветствовать вас на главной пощади нашего города от имени регионального отделения партии «Единая Россия», от имени депутатов Рязанской областной Думы. Я сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда, с нашим Первомаем! Сегодня мы многотысячной колонной пройдём по улицам нашего древнего и очень красивого города Рязани. В нашей колонне люди разных профессий, возрастов. Но всех нас объединяет одно – любовь к своей Родине, желание сделать наш край краше и лучше, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Более 10 лет мы проводим наш митинг вместе с профсоюзами Рязанской области, мы поддерживаем те требования, которые выдвигает профсоюз. Мы поддерживаем нашего президента и его политику, направленную на защиту жизненных ценностей каждого человека. Наши требования просты – мы хотим, чтобы была достойная работа, хорошее образование, доступные медицинские услуги, качественные дороги и услуги ЖКХ. Именно на это направлены наши партийные проекты. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто своим трудом вносит свой вклад в развитие нашего региона. Хочу пожелать всем нам здоровья, мира, радости и добра.

В своём выступлении Елена Митина подчеркнула, что Первомай был и остаётся для всех граждан символом солидарности, сплочённости и созидания.

– Мы встречаем Первомай с надеждой на добрые перемены, на изменения, благодаря которым Россия станет ещё более могущественной, процветающей страной. Вместе с нами Первомай встречают трудящиеся в разных странах мира, десятки лет нас связывает лозунг «Мир, труд, май!» и на первом месте стоит главная ценность – мир, – подчеркнула Елена Митина. – Сегодня здесь на площади присутствуют представители трудовых коллективов Рязани, профсоюзных, общественных и политических организаций, те, кто проявляет гражданскую солидарность, вкладывает свои силы, мастерство и талант в успех общего дела. Примите слова искренней благодарности за ваш каждодневный добросовестный труд, общественную активность, стремление к достойной жизни. Уверена, что только слаженным трудом, общими усилиями мы сможем многое сделать для повышения благополучия наших граждан, процветания Рязанского края!

После митинга сторонники партии «Единая Россия» заняли место в колонне и проследовали по центральной улице города до площади Ленина.