Праздник для друзей с кинопремьерой

Друзья Прио-Внешторгбанка получили возможность встретиться друг с другом накануне праздника и обменяться сотнями поздравлений.

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Новый год – в первую очередь семейный праздник, но все привыкли, что он неразрывно связан с дружбой, подарками, угощениями. Поэтому 29 декабря Прио-Внешторгбанк пригласил на праздничную вечеринку своих друзей и деловых партнёров.

В фойе кинотеатра «Формула кино» состоялся фуршет, где гостям были предложены эксклюзивные угощения от четырёх рязанских ресторанов – «Боровница», «Буфетъ», «Бристоль» и «Арагон». Переход от стола к столу превратился в настоящую экскурсию по гастрономическому музею: например, про русскую кухню «Боровницы» собравшимся рассказывал сам шеф-повар заведения. Завершилась встреча просмотром премьеры нашумевшего исторического фильма «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли.

Благодаря этому вечеру, друзья Прио-Внешторгбанка получили возможность встретиться друг с другом накануне праздника и обменяться сотнями поздравлений с пожеланиями всех благ в новом 2017-м году.