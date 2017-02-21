Полиция разыскивает пострадавших от действий интернет-мошенницы из Рязани

Ранее женщину судили за убийство новорожденного ребёнка.

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Рязанские полицейские просят откликнуться пострадавших от действий женщины, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующий текс размещён на официальном сайте УМВД России по Рязанской области.

По данным следствия, жительница Рязани в период с октября 2015 года по декабрь 2016 года, входя в одну из социальных сетей под ником «Олечка Олллля», предлагала купить детскую одежду по низким ценам. Желающие должны были внести 100% предоплату за заказанные товары.

После того как обещанное они не получили, люди обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. На данный момент уже известно о 275 обманутых людях из 33 регионов России. Общий ущерб от действий мошенницы превысил 5 млн. рублей.

Примечательно, что ранее подозреваемая была судима ха убийство своего новорожденного ребёнка. Как стало известно РИА «7 новостей» из неофициальных источников, 10 августа 2011 года она родила ребёнка, задушила его и спрятала труп в морозилке.

Всех, кто пострадал от действий мошенницы, просят обращаться в полицию по месту жительства, либо в УМВД (улица Введенская, 106).