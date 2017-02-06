Полицейский, сбивший ребёнка в Рязани, отправлен под домашний арест

Он также уволен из правоохранительных органов.

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Сотрудник полиции, сбивший насмерть 3-летнего ребёнка на улице Октябрьской в Рязани, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает ГТРК «Ока» .

Напомним, трагическое ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе у спорткомплекса «Чайка». Женщину и её ребёнка сбил автомобиль, мальчик погиб, его мама получила тяжёлые травмы.

Также сообщается, что водитель автомобиля был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.