http://7info.ru/news/main/policejskij_sbivshij_rebjonka_v_rjazani_otpravlen_pod_domashnij_arest/
Полицейский, сбивший ребёнка в Рязани, отправлен под домашний арест
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Сотрудник полиции, сбивший насмерть 3-летнего ребёнка на улице Октябрьской в Рязани, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает
ГТРК «Ока» .
Полицейский, сбивший ребёнка в Рязани, отправлен под домашний арест
Главная новость 1267
Он также уволен из правоохранительных органов.
Сотрудник полиции, сбивший насмерть 3-летнего ребёнка на улице Октябрьской в Рязани, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает
Напомним, трагическое ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе у спорткомплекса «Чайка». Женщину и её ребёнка сбил автомобиль, мальчик погиб, его мама получила тяжёлые травмы.
Также сообщается, что водитель автомобиля был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.