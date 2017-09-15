http://7info.ru/news/main/poiski_propavshego_v_rjazanskoj_oblasti_gribnika_prodolzhajutsja/
Поиски пропавшего в Рязанской области грибника продолжаются
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Поиски пропавшего в Рязанской области грибника продолжаются
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За семь дней обследовано более 25 квадратных километров территории.
Поиски пропавшего в Спасском районе Алексея Елисеева продолжаются. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Напомним, мужчина 1954 года рождения 7 сентября ушёл в лес за грибами в сторону посёлка Лесхоз и с тех пор его местонахождение неизвестно.
По данным МЧС за период с 7 по 14 сентября было обследовано более 25 кв. километров. В четверг в поисках участвовали 78 человек и 17 единиц техники (17 человек и 6 единиц техники от МЧС).