Под Рязанью прошёл масштабный профилактический рейд по безопасности зимней рыбалки

В мероприятии участвовали представители регионального ГУ МЧС и правительства Рязанской области.

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В субботу, 4 февраля, под Рязанью, на реке Оке близ деревни Коростово прошёл масштабный профилактический рейд по безопасности зимней рыбалки. В патрулировании мест массового выхода людей на лёд участвовали представители ГУ МЧС России по Рязанской области, ГУ противопожарной службы Рязанской области, ГИМС Рязанской области, а также правительства Рязанской области и общественных организаций: региональных отделений Всероссийского общества спасания на водах (ОСВОД) и Российского союза спасателей.

К освещению рейда привлекли СМИ региона в целях наиболее широкого распространения профилактической информации.

В профилактическом рейде лично приняли участие Сергей Филиппов, генерал-майор внутренней службы, Начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области, и Андрей Глазунов, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области.

Профилактический рейд состоял из нескольких этапов. Для начала с помощью квадрокоптера определили места нахождения рыбаков по Оке в радиусе двух километров от деревни Коростово. Сергей Филиппов и Андрей Глазунов доехали до рыбаков в отмеченных точках с помощью катера на воздушной подушке «Хивус-10», рассказали рыболовам о правилах безопасного поведения на льду и на воде и вручили листовки с полезной информацией.

Необходимо отметить, что судно «Хивус-10» – современный образец спасательной техники. Он предназначен для проезда в труднодоступные для иного транспорта зоны. Машина способна развивать скорость до 60 километров, её вместимость 10 человек.

Как пояснил журналистам Сергей Филиппов, таких суден на воздушной подушке в Рязанской области на сегодня три. Одно принадлежит ГУ МЧС и используется уже три года. Два других закуплены правительством Рязанской области и используются в Спасском и Касимовском районах, в особенности весной и осенью, когда невозможно пройти и проехать по окскому льду. В сёла Касимовского района с помощью этой машины доставляются продукты, почта, вывозятся заболевшие люди. В Спасском районе по весне судно на воздушной подушке подменяет понтонную переправу, которую разводят, когда поднимается вода. На нём перевозят людей с берега на берег.

За рейдами к рыбакам последовала демонстрация спасения человека, провалившегося в прорубь, в целях отработки правильных действий тонущего человека и людей, оставшихся на льду. Роль «тонущего рыбака» исполнял водолаз. Водолаз и спасатели показали, как можно выбраться из полыньи пятью способами. Он продемонстрировал самостоятельное вылезание, выход с помощью ножей, а затем спасатели показали, как вытащить тонущего из проруби посредством так называемого «конца Александрова» и спасательной лестницы. Рыбакам, отправляющимся на подлёдную рыбалку, обязательно следует иметь с собой ножи или какие-то ещё острые предметы, которые можно вонзить в лёд в случае падения в воду.

Спасение водолаза было «адресовано» в том числе представителям Рязанского регионального отделения Российского Союза спасателей, которых специально пригласили учиться спасать людей из полыньи. Волонтёр, член Российского союза спасателей Ольга Леммер рассказала, что его отделение в Рязани существует с октября 2016 года, состоит примерно из 20 человек. Им предстоит обучаться в течение шести месяцев, чтобы получить аттестацию на спасателей 1 категории. Обучающее мероприятие по спасению из проруби сегодня для спасателей проводится впервые. Так как рязанское общество делает первые шаги, для него все спасательные акции в новинку. Однако, по словам Ольги Леммер, они уже успели познакомиться не только с тренировочными акциями, но и с настоящим делом – недавно участвовали в поисках пропавшего мальчика в Дягилеве, это были первые поиски общества.

Сергей Филиппов и Андрей Глазунов прокомментировали для прессы итоги профилактического рейда. Должностные лица остались довольны прошедшим мероприятием и выразили надежду, что оно поможет создать любителям подлёдной рыбалки максимально комфортные условия для отдыха. С этой целью у рыбаков спрашивали их предложения и пожелания, чтобы довести глас народа до районных администраций и правительства Рязанской области. Всем рыбакам с помощью громкоговорителя напомнили телефон спасательной службы: мобильный номер 101. По этому номеру надо звонить, если человек провалился в прорубь или если машина завязла в сугробах. Недавно спасатели уже выручили рыбаков, оказавшихся в снежном плену.

- Профилактическую работу надо проводить постоянно, - отметил Сергей Филиппов. - К сожалению, в этом году в Рязанской области на льду уже погибло два человека, в Пронском районе на Новомичуринском водохранилище и в Спасском районе на озере. Это были рыбаки, неосторожно приблизившиеся к краю проруби и провалившиеся под лёд. Если соблюдать правила безопасности поведения на льду, смертей будет меньше, и обеспечить безопасность населения во время зимней рыбалки – наша главная задача.

- Наше мероприятие нацелено прежде всего на профилактику, чтобы люди понимали, как себя вести на льду, что надо делать, если кто-то провалится под лёд. Эти инструкции мы через СМИ намерены довести не только до рыбаков, но и до людей, случайно оказавшихся в месте происшествия, чтобы все знали, как поступать в экстремальном случае, - обратился к журналистам Андрей Глазунов.

Профилактические занятия увидели не только взрослые, но и дети, которых родители, члены общественных организаций спасателей, привели с собой. Дети признались, что им интересно.

4 февраля в Коростове впервые организовали пункт обогрева и полевую кухню с горячим чаем. Всеми этими благами могли воспользоваться не только участники рейда, но и рыбаки. Предполагается, что полевая кухня и пункты обогрева будут действовать по выходным дням до конца сезона зимней рыбалки.

Патрулирование мест массового выхода на лёд проводится экстренными службами каждые выходные. По словам полковника Дмитрия Юдина, заместителя начальника Главного управления противопожарной службы Рязанской области, зимой к патрулированию привлекают поисково-спасательную службу, пожарную охрану, добровольцев и администрацию районов. Получаются усиленные патрульные группы, в каждом районе по 10-15 человек, по области до 200 человек. Профилактические рейды проходят по всем местам массового выхода людей на лёд, в Рязанской области их 48.

Летом ГИМС постоянно патрулирует реки, а по выходным также на дежурство выходят усиленные патрули, объединяющие экстренные службы и общественные организации. Наибольшее внимание уделяется патрулированию районов, где протекает Ока – Рязанского, Спасского, Касимовского, Шиловского, Шацкого, а также побережья второй по значимости реки области – Прони – это Скопинский, Старожиловский, Кораблинский, Спасский и Михайловский районы.

В субботу, 4 февраля патрулирование продолжалось до 16.00. Как правило, и рыбаки начинают расходиться с наступлением сумерек.