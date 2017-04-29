Под Рязанью пропал 22-летний парень

Молодой человек дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи.

Главная новость

В селе Дядьково Рязанского района пропал 22-летний Станислав Святец. Об этом сообщается на официальной странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

Дата пропажи – пятница, 28 апреля.

Молодой человек дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи.