http://7info.ru/news/main/pod_rjazanju_propal_22-letnij_paren/
Под Рязанью пропал 22-летний парень
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Под Рязанью пропал 22-летний парень
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Молодой человек дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи.
В селе Дядьково Рязанского района пропал 22-летний Станислав Святец. Об этом сообщается на официальной странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» в социальной сети «Вконтакте».
Дата пропажи – пятница, 28 апреля.
Молодой человек дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи.