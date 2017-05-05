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http://7info.ru/news/main/pod_rjazanju_neizvestnye_vzorvali_bankomat/

Под Рязанью неизвестные взорвали банкомат
Здание магазина пострадало от взрыва достаточно серьёзно.

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В селе Баграмово Рыбновского района неизвестные взорвали банкомат. стоящий в магазине.  Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Типичное Рыбное» .

Взрыв произошёл в магазине в ночь на 1 мая. По некоторым данным, из банкомата пропала большая сумма денег. Здание магазина пострадало от взрыва достаточно серьёзно. 