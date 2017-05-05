Под Рязанью неизвестные взорвали банкомат

Здание магазина пострадало от взрыва достаточно серьёзно.

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В селе Баграмово Рыбновского района неизвестные взорвали банкомат. стоящий в магазине. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Типичное Рыбное» .

Взрыв произошёл в магазине в ночь на 1 мая. По некоторым данным, из банкомата пропала большая сумма денег. Здание магазина пострадало от взрыва достаточно серьёзно.