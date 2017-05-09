По Рязани вновь прошёл «Бессмертный полк»

В пятый раз рязанцы прошли по центральным улицам города с портретами героев Великой Отечественной войны.

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Во вторник, 9 мая, в Рязани в пятый раз прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». Впервые акция «Парад Победителей» прошла в нашем регионе в 2013 году, а в 2016 году Рязанская область присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Данная акция по праву стала одной из самых любимых у всех рязанцев.

В одном строю с ушедшими в вечность героями Великой Отечественной войны по центральным улицам города прошли руководители области и города, учащаяся и рабочая молодёжь, представители общественных организаций, трудовых коллективов.

Как всегда, шествие получилось очень ярким и эмоциональным – на протяжении всего пути в строю не смолкали песни военных лет и крики «Ура», «Слава победителям» и «Спасибо деду за Победу».

Зрители, стоявшие на обочине, приветствовали участников парада несмолкаемыми аплодисментами, а те, кто держал в руках портреты своих героев, присоединялись к шествию.