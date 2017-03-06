«Пионерская правда». 6 марта в истории

По сей день «Пионерка» остаётся светлой и полезной газетой, дарящей радость детям, которые её читают и участвуют в её выпуске.

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Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник зубного врача – Международный день зубного врача. Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретён стоматологический бор. Первый стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, что не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съёмных зубных протеза. Интересно, что в качестве ножного привода бора Гринвуд приспособил колесо прялки, которой пользовалась его мать. И только спустя век с лишним, в 1907 году, появилась электрическая бормашина.

Международный день зубного врача изначально отмечался только в США, имея статус национального профессионального праздника. Но с годами традиция поздравлять зубных врачей в этот день перекинулась далеко за пределы Северной Америки. Одной из первых стран-последовательниц стала Индия. Сегодня непременными мероприятиями в этот день считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особенное внимание уделяется профилактике детского кариеса.

В 2009 году Государственный драматический театр «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, предложил отмечать новый профессиональный праздник – День театрального кассира. Эту инициативу поддержали руководители других театров. С тех пор в этот день чествуют представителей столь нужной профессии, с которой на самом деле начинается театр. Именно кассиры помогают зрителям ориентироваться в насыщенной театральной жизни городов, одновременно обеспечивая материальное благополучие самих театров. В первый понедельник марта руководители театров, их работники поздравляют своих кассиров с профессиональным праздником. Как правило, не обходится без подарков и слов благодарности за ежедневный труд — пусть не всегда заметный, но всегда важный.

496 лет назад кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских. Кругосветная экспедиция Магеллана – флотилия из пяти судов с командой в 265 человек во главе с Магелланом – вышла из порта Санлукар-де-Баррамеда (устье реки Гвадалквивир) 20 сентября 1519 года на поиски юго-западного пролива из Атлантического океана в «Южное море», открытое в 1513 году конкистадором Васко Нуньес де Бальбоа.

6 марта 1521 года экспедиция Магеллана открыла в западной части Тихого океана три самых южных Филиппинских острова. С одного из этих островов навстречу португальцам устремились десятки лодок со смуглыми туземцами. Доплыв, туземцы проворно взбирались на корабли и ловко уворовывали все, что попадалось под руку. Островитяне также похитили у путешественников лодку, за что Магеллан назвал эти острова «Ладронес» – «Воровские» или «Разбойничьи». Высадившись с отрядом на берег, Магеллан сжег несколько хижин и лодок. Погибло несколько туземцев.

99 лет назад в водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп». Mировой океан скрывает в себе множество тайн, первая среди них — загадка Бермудского треугольника, где за обозримое время бесследно исчезло немало кораблей и самолетов. 16 февраля 1918 года военно-морское судно «Циклоп» отправилось в путь от берегов Рио-де-Жанейро. Последнее сообщение о судне поступило 6 марта в районе Барбадоса. С тех пор корабль больше никто не видел. Он исчез вместе с 306 пассажирами и командой.

Появилось множество версий, среди них были как достойные внимания, так и чисто фантастические. Президент Вудро Вильсон сказал, что «только Бог и море знают, что произошло с кораблем». Один весьма солидный журнал высказал «догадку» о том, будто бы из морских вод вынырнул огромных размеров кальмар и увлек судно в морскую пучину.

Однако ни одна из гипотез так и не дала ответа на вопрос: куда делся «Циклоп»? Так в копилку мистических исчезновений в районе Бермудского треугольника добавилась еще одна история…

92 года назад вышел первый номер газеты «Пионерская правда». С самого начала своего существования газета стала печатным органом ЦК ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации. «Пионерская правда» была основана как «еженедельная газета юных пионеров». Первый номер «Пионерки» вышел 6 марта 1925 года в Москве. И хотя в сложных экономических и социальных условиях послевоенного времени редакция новой детской газеты начиналась буквально с двух стульев и пишущей машинки, которую подарила журналистам сестра В.И. Ленина – Мария Ульянова, но «Пионерская правда» быстро обрела своего читателя и стала очень популярна в Советском Союзе. Газета выходила с периодичностью два раза в неделю, её тираж рос стремительно – с 20 тысяч экземпляров в первые годы до 9,5 миллионов к 1975 году.

Сегодня Всероссийская газета для детей и подростков «Пионерская правда» – это цветное иллюстрированное издание, которое выходит 4 раза в месяц, распространяется только по подписке и имеет несколько приложений и свой интернет-портал. Хотя «Пионерка» изменилась, но осталась светлой и полезной газетой, дарящей радость детям, которые её читают и участвуют в её выпуске. Сохранила она и свои традиции по проведению детских конкурсов, выставок, спортивных соревнований и других мероприятий, которые пользуются у подрастающего поколения не меньшим успехом, чем в советское время.

В разные годы 6 марта родилось множество талантливых и известных людей. Среди них – советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.