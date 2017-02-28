Певица из Рязанской области вышла в финал всероссийского музыкального конкурса

Рязанцы могут помочь Татьяне Тураевой занять первое место в конкурсе «Народный махор».

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Жительница Рязанской области Татьяна Тураева участвует в музыкальном конкурсе «Народный махор». Уникальность этого проекта в том, что он открывает широкой публике новые голоса, знакомит с новыми талантами и позволяет всем желающим стать членом народного жюри и выбрать победителя.

Татьяна Тураева вышла в финал. Теперь на сайте проекта проходит голосование за шестерых претендентов на победу. Чтобы помочь Татьяне занять первое место, нужно зарегистрироваться на сайте проекта «Народный махор» , стать членом народного жюри и проголосовать.

Вы можете проголосовать только один раз за одного участника. Голосование уже запущено, продлится оно до 11 марта. Общее количество голосов, отданных за каждого участника, скрыто до финального концерта. Первыми результаты узнают те, кто будет находиться на концерте «Народного махора», который состоится 11 марта в Москве.

Лучший исполнитель получит 200 тысяч рублей.